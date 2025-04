Der Deutsche stammt aus Halle, lebte aber zuletzt in der Schweiz, wo er Mitte Februar festgenommen wurde. In der vergangenen Woche war er an die deutschen Behörden ausgeliefert worden und sitzt seitdem in Freiburg im Breisgau U-Haft. Er soll laut Bernzen zeitnah in eine Haftanstalt nach Sachsen-Anhalt überführt werden.