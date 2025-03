Sicherheitsbehörden haben möglicherweise einen weiteren Anschlag auf die Synagoge in Halle verhindert. Wie die Mitteldeutsche Zeitung (€) zuerst berichtete, wurde in der Schweiz bereits am 14. Februar ein 19-Jähriger festgenommen. Dem Bericht zufolge soll der Mann auf der Messenger-Plattform Telegram über Anschlagspläne gesprochen und sich auch bereits eine Waffe besorgt haben.