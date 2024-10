Einige dieser Erinnerungen an den Anschlag und weitere interaktive Elemente über die nationalsozialistische und rechtsextreme Geschichte Deutschlands werden bis zum 9. Oktober – bis zum fünften Jahrestag des Anschlags – in der Volkshochschule Halle zu sehen sein. Seit Samstag ist dort der Hauptteil der Ausstellungsreihe "Wo warst Du?" [beim Anschlag in Halle] zugänglich. Zudem sind ausgewählte Stimmen seit dem 9. September in zehn Nebenausstellungen in Halle ausgestellt, unter anderem im Klinikum Bergmannstrost, im Landesmuseum für Vorgeschichte, in der Marktkirche und in der Passage 13.