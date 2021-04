Bekämpfung von Antisemitismus Neue Meldestelle will Antisemitismus in Sachsen-Anhalt aufdecken

Bedrohungen, Beleidigungen, Hass: Jüdinnen und Juden in Sachsen-Anhalt erfahren im Alltag Diskriminierung. Eine neue Informationsstelle in Halle will nun die Dunkelziffer antisemitischer Vorfälle in Sachsen-Anhalt erfassen – und sichtbar machen.