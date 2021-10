Was also tun? Carsten Ovens sagt, dass es zunächst darum gehen müsse, zu sensibilisieren, "dass wir ein Problem haben." Das zu tun, ist an diesem Abend in Halle Aufgabe des deutsch-israelischen Publizisten Arye Sharuz Shalicar. Er, bekannt für markige Worte, berichtet auf der Bühne nun von täglichen Hassbotschaften, die er auf Facebook, Twitter und Co. bekommt, darunter Bedrohungen. Am Nachmittag hatte Shalicar in einem Workshop in Halle schon Methoden gegen Antisemitismus im Netz diskutiert.