Der Steintor-Campus in Halle entwickelt sich mehr und mehr zum Problembereich. Allein in diesem Jahr hat die Polizei bereits mehr als 150 Straftaten gezählt. Neben Diebstahldelikten spielten Körperverletzungen und Bedrohungen eine große Rolle.

Anwohner sind allerdings nicht nur wegen der Kriminalität verunsichert, sondern sie sind genervt. Der Grund: Lärmbelästigung. Denn an den lauen Sommernächten herrscht auf dem Steintor-Campus Partystimmung.

Lärm bis nachts um 3 Uhr

Der Steintor-Campus im Zentrum Halle ist umgeben von Wohnhäusern. Anwohner fühlen sich von den nächtlichen Treffen gestört. (Symbolbild) Bildrechte: dpa Jugendliche trinken, reden und feiern, während laute Musik aus mitgebrachten Boxen dröhnt. Das bringt die Anwohner nicht nur auf die Palme, sondern auch um dem Schlaf, wie ein 40-jähriger Familienvater MDR SACHSEN-ANHALT sagte: "Man kann zu der Seite des Campus eigentlich gar nicht die Fenster öffnen. Wir überschreiten natürlich deutlich die 65-Dezibel-Grenze. Es ist auch keine Flüsterlautstärke. Und wir reden eigentlich von einer Dauerbelastung wie an einer Autobahn."



Nicht nur an den Wochenenden sei das ein Problem, erzählt eine weitere Anwohnerin. "Die treffen sich auch in der Woche. Bis nachts um drei wird da laut Musik gehört und gegrölt. Es gibt dieses wunderbare Trinkspiel Flunky-Ball. Das erzeugt einen unglaublichen Lärm und das knallt und gelangt immer ins Ohr."

Jugendliche: Lärm gehört dazu

Die Jugendlichen allerdings bekommen davon fast nichts mit. Viele denken, dass die angrenzenden Häuser auf dem Campus zur Universität gehören und nachts unbewohnt sind, wie eine Umfrage von MDR SACHSEN-ANHALT ergab.

Einigen ist es aber auch egal. Sie wollen feien und argumentieren, wer in die Innenstadt ziehe, müsse mit Lärm rechnen, so wie diese Jugendliche: "Das gehört einfach dazu, wenn man in eine Innenstadt zieht und das ist öffentlicher Raum. Da findet Austausch statt, da findet Kommunikation statt und ja – damit muss man dann einfach leben."

Ein Hinweisschild gegen den Lärmpegel?

Die Anwohner um den Campus wollen das aber nicht hinnehmen. Immer wieder rufen Lärmgeplagte nachts die Polizei. Die schickt die Jugendlichen zwar weg, doch gelöst ist das Problem damit noch nicht. Ein Anwohner regt ein Hinweisschild an, wie es bereits andernorts in Halle aufgestellt wurde: "Ich würde mich schon freuen, wenn irgendwo ein Schild stehen würde – wie am August-Bebel-Platz – auf dem steht: Wir sind hier mitten in einem Wohngebiet, bitte verhalte dich so, dass du andere nicht störst und versuche, den Schallpegel so niedrig wie möglich zu halten."