Es war eine Mischung aus Vorfreude und Respekt, die Mike Bohrer vor nunmehr 14 Jahren auf dem Campus der Martin-Luther-Universität in Halle empfand, als er seinem neuen und unbekannten Bildungsweg als Studierender gegenüberstand. Sowohl er als auch sein Bruder waren die Ersten in ihrer Familie, die diesen Weg wählten und sich dafür qualifizierten. Oft entscheiden sich Kinder aus nicht-akademischen Haushalten eher für eine Berufsausbildung.

Stichwort "Arbeiterkind" Laut Hochschulbildungsreport beginnen von 100 Kindern aus Akademikerfamilien 79 ein Studium, während es bei Nicht-Akademikerfamilien nur 27 von 100 sind. "Arbeiterkind" hat sich eigenen Angaben zufolge zum Ziel gesetzt, die Hemmschwelle für mögliche Studierende aus Arbeiterfamilien abzubauen und durch eine stetig wachsende Community noch besser und schneller die entsprechende Zielgruppe zu erreichen.

Nicht so Mike Bohrer: Dabei waren seine Lehrer damals zunächst gar nicht überzeugt, dass er sich für einen gehobenen Bildungsweg eignet. "Das fing schon auf dem Gymnasium an. Ich habe keine Gymnasialempfehlung bekommen. Mit dieser Nachricht im Hinterkopf läuft man eher geduckt und macht eine Art Fluchtlernen", erzählt der studierte Kriminologe heute rückblickend. Bildrechte: MDR/Janett Scheibe

Zunächst kein Überblick im Studium

Trotzdem schaffte er es und hatte nach dem Abitur eine Fülle an Studienangeboten vor sich, die ihn anfänglich überforderten, erinnert er sich. So vieles sei Neuland gewesen: Wie funktioniert eine Bibliothek? Was bedeutet es, eine Universität zu besuchen? Wie schreibt man eine Hausarbeit? "Als ich zur Uni kam und mich eingeschrieben habe, habe ich gemerkt, dass es ein großer Unterschied zur Schule ist." Es habe sehr viele Angebote gegeben. Einen Überblick habe er nicht gehabt.

Hätte Mike Bohrer die gemeinnützige Initiative "Arbeiterkind" damals schon gekannt, wären ihm vielleicht einige Semester im zunächst falschen Studiengang erspart geblieben. Denn: Die Initiative präsentiert sich an Universitäten und bietet verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten an. Bundesweit engagieren sich laut "Arbeiterkind" 6.000 Ehrenamtliche in 80 lokalen Gruppen, um Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeiten eines Studiums zu informieren und sie auf ihrem Weg vom Studieneinstieg bis zum erfolgreichen Studienabschluss und Berufseinstieg zu begleiten.

Ehrenamtliche helfen beim Studieneinstieg