Patrick hat eine kleine Wohnung, auf die ist er stolz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Jeden Tag kommt Patrick in die Silberhöhe, um sich in einer Arztpraxis Ersatzdrogen abzuholen. Er ist in einem Substitutionsprogramm. Der junge Mann wohnt in einem anderen Stadtteil, hat eine Einraumwohnung, auf die er stolz ist. Viele Jahre hatte Patrick nichts und war obdachlos. Nun ist in der Wohnung alles aufgeräumt, kein Staub liegt auf den Schränken.



Doch Platz für eine Partnerin ist offenbar nicht eingeplant, auch einen Tisch oder eine Couch zum gemeinsamen Essen gibt es nicht. Die Wohnung zeigt etwas Anderes: Einsamkeit. "Ich habe keine Familie oder Oma, Opa oder Onkel", erklärt Patrick. Er habe sechs Geschwister. "Aber ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie das schwarze Schaf der Familie."

Wer ins Heim kommt, kann auf Dauer kein normales Leben führen, weil ja alle im Kopf irgendwie schräg sind. Patrick

Patricks Mutter war Alkoholikerin, er kam als Sechsjähriger ins Heim. "Wer ins Heim kommt, kann auf Dauer kein normales Leben führen, weil ja alle im Kopf irgendwie schräg sind", sagt er. An das Gesicht seiner Mutter und das frühere zu Hause kann er sich heute nicht mehr erinnern. Er zündet sich eine weitere Zigarette an und hebt den Blick nicht mehr: "Anderes Thema!"

Tom Kesselhut hat es geschafft, sich von seiner Hartz IV-Vergangenheit zu lösen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Einer, der ebenfalls in Halle Silberhöhe aufgewachsen ist, ist Tom Kesselhut. Sein Vater, gelernter Dachdecker, ist heute Alkoholiker. Dennoch hat es der 31-Jährige geschafft, sich von seiner Hartz IV-Vergangenheit zu lösen. Er lebt heute in Leipzig und hat sich dort erst vor Kurzem eine Eigentumswohnung gekauft. Als er jung war, habe er im Fernsehen "Tokio Hotel" und ihren Song "Durch den Monsun" gesehen. "Ich dachte: Was sind das für Jungs? In zwei Jahren reich und riesengroß?" Die Band aus Magdeburg habe ihn motiviert.

"Ich habe dann Jura studiert", erzählt Tom. Der Gedanke sei gewesen, dass man damit gut Geld verdienen könnte. Doch dieses Studium fand er langweilig. Stattdessen habe er angefangen, Poker zu spielen. "Leider!". Da habe er sein ganzes Geld – Bafög und das Einkommen aus dem Nebenjob als Kassierer – verzockt.

Schließlich wurde Tom doch erfolgreich: mit Onlinespielen im Livestream. Er spielt online Spiele und kommentiert gleichzeitig, was er macht. Mit seinem Charme und Humor hat er sich eine große Fangemeinde aufgebaut – weltweit, denn in den Livestreams und Videos spricht er englisch. Allein auf YouTube hat er als "TommyKay" fast 500.000 Follower. Viele sind aus Asien. Damit verdient Tom inzwischen weit über 10.000 Euro im Monat, verrät er MDR Investigativ.

Es gibt sie also, die Menschen, die herauskommen aus der Armut. Doch es gibt offenbar zwei Gruppen, denen es besonders schwerfällt, wieder in Arbeit zu kommen. Beide verkörpert Patrick: Es sind die mit Vorstrafen und jene, die an Substitutionsprogrammen teilnehmen. Rund die Hälfte aller Abhängigen von Opioiden sind deutschlandweit in Substitutionsprogrammen – 80.000 nehmen daran teil.

Bei diesen Menschen stoße auch das Jobcenter an seine Grenzen, sagt der Geschäftsführer des Jobcenters Halle, Jan Kaltofen. "Weil unsere Aufgabe ist, neben Lebensunterhalt, natürlich das Begleiten im Leben." Und da gebe es wiederum zwei Personenkreise: "Der eine bleibt in unserer Betreuung und der andere Personenkreis ist eben nicht mehr erwerbsfähig."