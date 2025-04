Die Stadt Halle und der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sind Gerüchten entgegengetreten, dass in Halle-Reideburg eine neue Geflüchtetenunterkunft entstehen soll. Über entsprechende angebliche Pläne hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" (€) berichtet. Sie verwies auch auf bereits laufende Umbauarbeiten in der Paul-Singer-Straße.

Eine MDR-Anfrage bei Verwaltung und DRK hat nun die Erklärung gebracht. Demnach läuft in der Stadt der Umzug der Jugendhilfeeinrichtung aus Halle-Nietleben nach Reideburg. Das sei der Grund für den Umbau im Gebäude des ehemaligen Bildungswerks Halle-Saalkreis. Es geht um Renovierung und Brandschutz, so der Träger, das DRK.

Frühestens ab Juni könnten die maximal 21 Jugendlichen dann das neue Quartier beziehen. Sie werden laut DRK von voraussichtlich 18 Personen betreut. Die Einrichtung beherbergt den Angaben zufolge Jugendliche ab 14 Jahren, die aus verschiedenen Gründen nicht bei ihren Eltern leben können. Darunter seien neben deutschen Kindern auch minderjährige Geflüchtete. Zu den Umzugsplänen sollen die Anwohner informiert werden, derzeit werde eine Bürgerversammlung vorbereitet. In der bisherigen Einrichtung in Nietleben habe es bisher "keine nennenswerten Zwischenfälle" gegeben, so das DRK.