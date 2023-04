Der Attentäter von Halle soll in einem Gefängnis in Bayern erneut zwei Justizbeamte angegriffen haben. Das berichtet die "Mitteldeutsche Zeitung". Demnach hat das Justizministerium Sachsen-Anhalts den Rechtsausschuss des Landtags über den Vorfall informiert.

Der Angriff in der Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen soll sich in der vergangenen Woche ereignet haben. Der verurteilte Doppelmörder sei schließlich von den Beamten überwältigt worden.

In der JVA in Burg hatte der Mann die Wärter mit einer selbst gebauten Waffe bedroht.

In der JVA in Burg hatte der Mann die Wärter mit einer selbst gebauten Waffe bedroht.

In der JVA in Burg hatte der Mann die Wärter mit einer selbst gebauten Waffe bedroht. Bildrechte: dpa

In Sachsen-Anhalt hatte der Attentäter Mitte Dezember 2022 in der Justizvollzugsanstalt Burg zwei Justizbeamte als Geiseln genommen, um seine Freilassung zu erzwingen. Er war daraufhin aus Sicherheitsgründen nach Bayern verlegt worden. In der Untersuchungshaft in Halle hatte er 2020 zudem einen Fluchtversuch unternommen.