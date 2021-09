Mehr als zehn Briefe soll die Polizistin dem Halle-Attentäter in die JVA Burg (Jerichower Land) geschickt haben.

Der Innenausschuss des Landtages von Sachsen-Anhalt hat sich am Mittwoch mit dem Briefkontakt einer Polizistin aus Bitterfeld zum Halle-Attentäter befasst. Der innenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Rüdiger Erben, sagte MDR SACHSEN-ANHALT nach der Sitzung, bei der Polizeikommissarin habe es in der Ausbildung keine Hinweise oder Tendenzen gegeben, dass mit ihr etwas nicht stimme. Unter 6.000 bis 7.000 Polizisten und Polizistinnen gebe es immer mal solche Entwicklungen. Mit Psychologietests und Regelanfragen an den Verfassungsschutz könne man das nicht vollständig verhindern.