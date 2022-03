Dicke weiße Stahlträger liegen auf dem Hallmarkt. Es ist laut, an allen Ecken wird geschraubt, gekärchert und abgeladen. Immerhin beachtliche 22 Sattelzüge sind nötig, um das Riesenrad von einer Stadt in die nächste zu transportieren. Zuletzt aus Metz in Frankreich direkt nach Halle. Am Mittwoch sollen die Masten mit einem Spezialkran aufgestellt werden.