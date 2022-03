Bei einem Unfall mit einem Bus in Halle sind am Mittwoch etwa 20 Kinder verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Bus gegen 13 Uhr an einer Ampel in Halle-Neustadt auf einen Pkw aufgefahren. Der Wagen einer Fahrschule soll zuvor losgefahren sein und dann wieder gestoppt haben.