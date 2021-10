Im Anschluss an den Abbau in Halle verteilt Fabian Höffner mit seinem Team die Banner als Spende an gemeinnützige Initiativen. Denn die haben häufig kaum Geld für Material. Die 250 PVC-Folien der EinheitsExpo werden an insgesamt acht Initiativen im Umland von Halle gespendet: An Kultur-Initiativen, offene Werkstätten, die Behindertenwerkstätten in Halle und solidarische Landwirtschaften – eine in Landsberg, eine in Leipzig. Wichtig ist Fabian Höffners Team nämlich auch, dass das Material im Umland verteilt wird – aus Zeitgründen und natürlich auch aus ökologischen Gründen. Denn nachhaltige Weiterverarbeitung von Materialen, das sogenannte "Upcycling", ist das Motto der Leipziger Firma.