Nach 16 Monaten Bauzeit Auf August-Bebel-Straße in Halle kann Verkehr wieder offiziell rollen

Die August-Bebel-Straße in Halle ist nach 16 Monaten offiziell für den Verkehr freigegeben worden. Die Baustelle in der Innenstadt war eine besondere Herausforderung, da viele Partner koordiniert arbeiten mussten. Erstmals wurden in dem Gebiet Fernwärmeleitungen verlegt.