Im hessischen Fulda waren bereits im September sechs Ermittlungsverfahren wegen eines Vorfalls in einer Diskothek in Kalbach gegen Auflagen eingestellt worden, berichtete der Hessische Rundfunk. Drei Angeklagte müssen nach Angaben des Amtsgerichts Fulda als Auflage Geld an die Bildungsstätte Anne Frank zahlen. Ein weiterer muss zusätzlich einen Besuch dort absolvieren. In zwei der sechs Fälle sei die Auflage lediglich eine richterliche Ermahnung gewesen. Gegen neun weitere Tatverdächtige wurde das Verfahren ohne Auflagen eingestellt.