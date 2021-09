Halle ist in diesem Jahr Ausrichter der zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Begleitend soll für etwa zwei Wochen eine Ausstellung die bundesdeutsche Geschichte und die Besonderheiten der einzelnen Bundesländer aufzeigen. In 34 verglasten Schiffscontainern mit bunten LED-Lichtern präsentieren sich die Bundesländer, Verfassungsorgane und einzelne Gemeinden. Zudem sind bis zum Einheitstag drei kulinarische Wochenenden geplant, an denen sich die Bundesländer mit ihren regionalen Spezialitäten auf dem Markt vorstellen.