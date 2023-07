Das Stadtmuseum hat unter dem Titel "Streit, Zoff und Beef" eine neue Ausstellung eröffnet. Bei der Schau stehe leidenschaftliches Streiten im Mittelpunkt, hieß es vom Museum. Die Ausstellung sei der Beitrag des Stadtmuseums zum kulturellen Themenjahr über Streitkultur. Gleichzeitig will das Museum mit ihr bewusst Position in aktuellen gesellschaftlichen Debatten beziehen. Auch die Franckeschen Stiftungen Halle und die Martin-Luther-Universität in Halle setzen sich in ihren aktuellen Ausstellungen mit dem Thema Streit und den Umgang damit auseinander.