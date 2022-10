Das Zentrum ist ein Angebot für alle, die großen Förderbedarf haben und aufgrund ihrer Einschränkungen nicht in einer Behindertenwerkstatt arbeiten können oder wegen der begrenzten Plätze nicht in einer klassischen Fördergruppe unterkommen. Diese jungen Erwachsenen laufen nach der Schulzeit oft ins Leere, haben keine Perspektive. Das ist auch eine große Belastung für die Eltern, sagt Raik Himmel, der für die Träger des Zentrums spricht. Immerhin sei es für die wenigsten eine Option, ihr achtzehnjähriges Kind in ein Pflegeheim zu geben. Das habe nichts mit Förderung zu tun, so Himmel, sondern sei eher ein "Abstellen", zumal Autisten, die bei Überforderung zu Ausrastern neigten, auch schnell mal in der Psychiatrie landen würden.

Das möchte Raik Himmel ändern. Deshalb hat er gemeinsam mit seiner Frau, die die logopädische Praxis "Sprachwerkstatt" in Halle-Ammendorf betreibt, und der Geschäftsführerin der team-social-solutions GmbH, Rena Bothe, das Autismuszentrum gegründet. Es soll eine Anlaufstelle für alle sein, die bisher durchs Raster gefallen sind, ein Ort, an dem gemeinsam an der Kommunikationsfähigkeit gearbeitet und jeder so selbstständig und so lebensfähig wie möglich gemacht wird. "Alle werden gemäß ihren Fähigkeiten eingebunden. Wir kaufen zusammen ein, kochen, waschen das Geschirr ab und putzen, natürlich alles im Rahmen der Möglichkeiten", erklärt Raik Himmel.



Hinzu kämen die Therapieangebote der logo- und der ergotherapeutischen Praxis, die mit den Patienten zum Beispiel an Sprache, Kommunikation, Beweglichkeit und Körpergefühl arbeiten. Der Weg zu mehr Eigenständigkeit ist nach Aussage von Himmel natürlich ein langwieriger Prozess, der nicht in ein paar Wochen abgeschlossen werden kann. Ergänzend zu der Tagesbetreuung kann sich der Logopäde auch betreute Wohngemeinschaften für die Patienten vorstellen. In einzelnen Fällen sei vielleicht auch ein Praktikum mit einer Eins-zu-eins-Betreuung oder eine begleitete Ausbildung möglich.