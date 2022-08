In Halle entsteht zurzeit ein neues Förderzentrum für Menschen mit Autismus. Nach eigenen Angaben haben die Träger, die Sozialwerkstatt gGmbH aus Zörbig und die team-social-solutions GmbH aus Halle, 200.000 Euro in ein Objekt in der Delitzscher Straße investiert. Dort sollen ab Oktober 25 Menschen betreut werden, die keine Chance auf dem ersten und zweiten Arbeitsmarkt haben. Das erklärte Raik Himmel, der für die Träger spricht, am Dienstag MDR SACHSEN-ANHALT.