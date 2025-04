Mögliche Brandstiftung Auto in Halle-Neustadt abgebrannt: 40.000 Euro Schaden

Hauptinhalt

22. April 2025, 11:35 Uhr

In Halle haben seit Jahresbeginn mindestens 16 Autos gebrannt haben, vor allem im Stadtteil Heide-Nord. Nun stand ein Fahrzeug in der Neustadt in Flammen. Anwohner bemerkten es durch einen Knall, sahen das Feuer und fliehende Jugendliche. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro.