Nach dem Brand eines Autos am Ostermontag in Halle-Neustadt geht die Polizei inzwischen von Brandstiftung aus. Den Ermittlern zufolge ist aber noch unklar, ob die Tat im Zusammenhang mit einer Brandserie steht. Knapp 60 Autos sind in Halle seit dem vergangenen Jahr bereits in Flammen aufgegangen.