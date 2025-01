In Halle setzt sich eine Serie von Autobränden fort. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT sagte, stand am Montagmorgen gegen 4 Uhr im Stadtteil Heide-Nord ein Pkw in Flammen. Durch die Hitze seien mindestens zwei weitere Fahrzeuge beschädigt worden.

Seit Jahresbeginn sind damit in Halle bereits elf Autos durch Brände zerstört worden. Bei allen Bränden wurde ein technischer Defekt ausgeschlossen, teilte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mit. Die Zahl der Autobrände steigt mit den neuen Fällen nun auf zehn. Die Meisten gab es in Heide-Nord.

Am Wochenende des 11. und 12. Januars hatte ebenfalls im Stadtteil Heide-Nord ein Fahrzeug in Flammen gestanden. In der Nacht zum Samstag hatten der oder die Täter zunächst die Scheibe des Autos eingeschlagen und Feuer gelegt – das allerdings erlosch. Nachdem die hinzugezogenen Polizisten weg waren, zündeten Unbekannte das Auto noch einmal an. Diesmal brannte es ab.