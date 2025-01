Brandserie Weiteres Feuer in Halle: Diesmal brennt ein Hauseingang

21. Januar 2025, 13:40 Uhr

In Halle haben allein seit Jahresbeginn elf Autos gebrannt, zuletzt im Stadtteil Heide-Nord. Die Fälle reihen sich in eine Serie von Autobränden ein. Schon 2024 waren in der Saalestadt mehr als 40 Fahrzeuge angezündet worden. Zuletzt wurde auch in einem Haus Feuer gelegt. Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe zur Aufklärung der Fälle gegründet.