In Halle hat am Mittwochmorgen im Stadtteil Heide-Nord erneut ein Auto gebrannt. Die Polizei war kurz vor 6 Uhr alarmiert worden. Ein Sprecher sagte MDR SACHSEN-ANHALT, aufgrund einer eingeschlagenen Heckscheibe am Fahrzeug liege die Vermutung nahe, dass es sich um Brandstiftung handele. Experten würden dies noch am Mittwoch untersuchen.

Zuletzt täglich ein Brand in Heide-Nord

Einen Tag zuvor, am Dienstagmorgen, hatte es in dem Plattenbaugebiet gleich mehrfach gebrannt. Wie ein Polizeisprecher sagte, kam es zu dem ersten Feuer gegen 4 Uhr im Keller eines Hauses. Drei Stunden später wurde demnach im selben Hauseingang ein weiterer Brand gemeldet. Kriminaltechnik und Feuerwehr seien ausgerückt.

Am Montag hatten im gleichen Stadtgebiet nacheinander zwei Autos gebrannt. Das erste Auto stand gegen 4 Uhr in Flammen. Durch die Hitze waren zwei angrenzende parkende Pkw beschädigt worden. Gegen 7 Uhr brannte ein einzeln parkendes Auto in der gleichen Straße in Heide-Nord. Bildrechte: Alexander Gruner

Schon 13 Autobrände in Halle in diesem Jahr

Erst vergangene Woche hatten in Heide-Nord zwei geparkte Autos gebrannt, eines im Heidering und eines im Lunzbergring. Der Polizei zufolge hatten Anwohner die Brände im Abstand von 20 Minuten gemeldet. Die Kriminaltechnik ermittele nun auch bei diesen Fällen zur Brandursache.

Seit Jahresbeginn sind mit diesen und weiteren Fällen in Halle 13 Autos durch Brände zerstört worden. Bei allen bereits untersuchten Bränden wurde ein technischer Defekt ausgeschlossen, teilte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mit. Die meisten Feuer gab es in Heide-Nord.

Bildrechte: Alexander Gruner

Polizei warnt vor Selbstjustiz

Im Zusammenhang mit den Bränden warnte der Polizeisprecher ausdrücklich vor Selbstjustiz. Die Ermittlungen zu den Bränden hätten "oberste Priorität" im Revier. Die Polizei bittet die Bevölkerung, mögliche Auffälligkeiten sofort zu melden. "Wir nehmen jeden Hinweis ernst", sagte der Polizeisprecher.

Brennende Autos in Halle: Ermittlungsgruppe gegründet Um die Brände aufzuklären, hat die Polizei eine Ermittlungsgruppe gegründet. Die Beamten gehen nach eigenen Angaben von mehreren Tätern oder Tätergruppen aus, aber auch von Nachahmern. Die Tatorte werden laut Polizei von Kriminaltechnikern und Brandsachverständigen untersucht. Außerdem werden DNA-Spuren abgeglichen.

Nach den Worten des Sprechers wurde wegen der anhaltenden Brände die bereits gegründete Ermittlungsgruppe verstärkt. So wolle man mögliche Zusammenhänge zwischen Auto- und Kellerbränden ermitteln.

Der Polizeisprecher sprach von einer auffälligen Häufung. Die Ermittlungsgruppe arbeite mit Hochdruck und der Hilfe des Landeskriminalamtes daran, gesicherte Spuren auszuwerten.

Wochenende: Täter zündeten Auto zweimal an

Auch am Wochenende des 11. und 12. Januars hatte in Heide-Nord ein Fahrzeug in Flammen gestanden. In der Nacht zum Samstag hatten der oder die Täter zunächst die Scheibe des Autos eingeschlagen und Feuer gelegt – das allerdings erlosch. Nachdem die hinzugezogenen Polizisten weg waren, zündeten Unbekannte das Auto noch einmal an. Diesmal brannte es ab.