In Halle steigt die Zahl der in Brand gesetzten Autos weiter. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Sonnabend mitteilte, ist bereits gestern Vormittag ein weiteres Fahrzeug im Stadtteil Lettin in Flammen aufgegangen. Auch dort sei Brandbeschleuniger eingesetzt worden. Das Auto stand an einem Feld. Bereits am Freitagmorgen brannten in Halle zwei Autos, darunter auch eines in Lettin. Damit sind seit Jahresbeginn in Halle bereits 17 Fahrzeuge in Flammen aufgegangen – die meisten davon in Heide-Nord. Ein Zusammenhang werde geprüft, hieß es.