Am Wochenende des 11. und 12. Januars hatte in Heide-Nord ebenfalls ein Fahrzeug in Flammen gestanden. In der Nacht zum Samstag hatten der oder die Täter zunächst die Scheibe des Autos eingeschlagen und Feuer gelegt – das allerdings erlosch. Nachdem die hinzugezogenen Polizisten weg waren, zündeten Unbekannte das Auto noch einmal an. Diesmal brannte es ab.



In der Vorwoche hatten in Heide-Nord zwei geparkte Autos gebrannt, eines im Heidering und eines im Lunzbergring. Der Polizei zufolge hatten Anwohner die Brände im Abstand von 20 Minuten gemeldet. Bei allen bereits untersuchten Bränden wurde ein technischer Defekt ausgeschlossen, teilte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mit.

