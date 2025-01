In Halle ermittelt die Polizei nach einer Vielzahl von Autobränden. Die Zahl der in Brand gesetzten Autos war zum Ende der letzten Woche erneut angestiegen. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Sonnabend mitteilte, ist Freitagvormittag ein weiteres Fahrzeug im Stadtteil Lettin in Flammen aufgegangen. Auch dort sei Brandbeschleuniger eingesetzt worden. Das Auto stand an einem Feld.

Bereits am Freitagmorgen hatten in Halle zwei Autos gebrannt, darunter auch eines in Lettin. Damit haben seit Jahresbeginn in Halle bereits 17 Fahrzeuge in Flammen gestanden – die meisten davon in Heide-Nord. Ein Zusammenhang werde geprüft, hieß es.

Bildrechte: MDR/Marc Weyrich

Die Autobrände in Halle ähneln sich

Die Brandserie war am Sonntag auch Thema in der MDR-Fernsehsendung "Kripo Live". Nach der Ausstrahlung sei bislang erst eine Rückmeldung, also ein möglicher Hinweis, bei der Polizei eingegangen. Polizeisprecher Thomas Müller erklärte, dass der oder die Täter seit dem 6. Januar immer nach demselben Muster vorgehen. Bei den beschädigten Fahrzeugen handelt es sich demnach immer um Kleinwagen. Es werde eine Fensterscheibe beschädigt und ein Brandsatz im Fahrzeug gezündet. Dann entferne sich der Täter vom Tatort.

Wir gehen stark davon aus, dass der Täter sich [...] in die Büsche schlägt und dort zuschaut, wie die Fahrzeuge brennen. Polizeisprecher Thomas Müller

Müller sagte, die Polizei gehe davon aus, dass der Täter aus dem Stadtgebiet Halle oder aus der Umgebung kommt und sich im Plattenbau-Gebiet Heide-Nord auskennt. "Wir gehen stark davon aus, dass der Täter sich [...] in die Büsche schlägt und dort zuschaut, wie die Fahrzeuge brennen", so Müller. Ein politischer Hintergrund für die Taten wird ausgeschlossen.

Brandserie beunruhigt Anwohner in Heide-Nord