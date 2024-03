Bildrechte: EHL Media/Lucas Libke

Einsatz in Halle Auto in Saale gerollt: Taucher bergen 36-Jährigen tot

09. März 2024, 10:02 Uhr

Taucher haben am Freitag einen 36-Jährigen aus einem gesunkenen Auto geborgen. Der Mann soll mit seinem Fahrzeug an der Röpziger Brücke in Halle in die Saale abgekommen sein. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.