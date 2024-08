In einem Parkhaus in Halle hat sich am Dienstagvormittag ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, durchstieß eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug die Außenabsperrung des Parkhauses und stürzte vier Stockwerke in die Tiefe. Der PKW sei dann auf dem Dach im Parkhaus-Innenhof gelandet. Laut Polizei wurde die Autofahrerin durch den Aufprall schwer verletzt. Sie habe sich aber selbst aus dem PKW befreien können. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

