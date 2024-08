In einem Parkhaus in Halle hat es am Dienstag einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, durchstieß am Vormittag eine 64-jährige Frau mit ihrem Auto die aus einem Gitter bestehende Außenabsperrung der Parkhaus-Auffahrt und stürzte vier Stockwerke in die Tiefe.