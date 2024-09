Unfall in Halle Auto stürzt im Parkhaus vier Etagen hinab: 64-jährige Fahrerin muss Bußgeld zahlen

26. September 2024, 14:43 Uhr

Mitte August hatte eine Frau in einem Parkhaus in Halle einen schweren Unfall. Sie ist mit ihrem Auto mehrere Etagen in die Tiefe gestürzt und wurde schwer verletzt. Die Polizei geht von "menschlichem Versagen" als Ursache des Unfalls aus und hat gegen die Frau ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet. Die Höhe des Schadens am Parkhaus ist indes immer noch unklar.