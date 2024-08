Halle Auto stürzt im Parkhaus in die Tiefe: Unfall durch "menschliches Versagen" ausgelöst

Hauptinhalt

15. August 2024, 09:52 Uhr

In Halle hat es am Dienstag in einem Parkhaus einen schweren Unfall gegeben. Eine 64-Jährige durchstieß mit ihrem Auto die Außenabsperrung des Parkhauses und stürzte in die Tiefe. Die Frau wurde schwer verletzt. Laut Ermittlungen der Polizei ist der Unfall auf "menschliches Versagen" zurückzuführen.