In Halle ist am Donnerstagmorgen nach einem Unfall die komplette Straßenbeleuchtung in einem Stadtviertel ausgefallen. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, hatte ein Auto eine Laterne und ein Straßenbahnschild umgefahren. Anschließend flüchtete der Fahrer mit dem Wagen vom Unfallort.