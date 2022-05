Auf der Autobahn 14 bei Halle hat sich am Montagvormittag ein schwerer Unfall ereignet. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT sagte, waren drei LKWs am Unfall beteiligt.

Die Autobahn musste in Richtung Dresden zwischen Halle-Trotha und Halle-Tornau gesperrt werden. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Halle-Trotha von der Autobahn geleitet. Die Sperrung dauerte laut Polizei bis in den späten Nachmittag an.