Auf der A14 bei Halle hat es am frühen Mittwochmorgen zwei Unfälle gegeben. Nach Angaben des MDR-Verkehrszentrums kam auf der Autobahn in Richtung Dresden, zwischen Halle-Ost und Gröbers, gegen 5.30 Uhr zunächst ein Fahrzeug aufgrund von Aquaplaning von der Fahrbahn ab und landete in der linken Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Im Rückstau fuhr ein Sattelzug auf einen anderen Lkw auf und verlor Ladung.