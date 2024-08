Fahrbahnsanierung Schkeuditzer Kreuz: A9 in Richtung München ab Freitag wieder frei

02. August 2024, 08:59 Uhr

Autofahrer können aufatmen: Die seit Montag gesperrte A9 wird am Freitag wieder freigegeben. Die Fahrbahn in Richtung München wurde an mehreren Stellen zwischen Schkeuditzer Kreuz und Halle saniert.