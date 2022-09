Am kommenden Freitag wird die A14 zwischen den Anschlussstellen Halle/Peißen und Halle-Tornau in beiden Richtungen für zwei Tage komplett gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, werden vom 16. September um 20 Uhr bis 18. September um 22 Uhr an einer Brücke Umbauarbeiten vorgenommen. Die Umleitung soll über die U3 und die U26 erfolgen.