Laut Plan soll spätestens Ende 2027 alles fertig sein . Deshalb wird parallel an allen drei Abschnitten gebaut. Im späteren Lärmschutztunnel wird gerade die Stahl-Brücke über die Saale gefertigt; Abschnitt für Abschnitt.

"Diese Konstruktion wird voraussichtlich im Sommer nächsten Jahres über die Saale geschoben", so Fiedler. Am anderen Ufer werde sie in Empfang genommen, wie der Reporter nach einer kurzen Bootsfahrt über die Saale erfährt. Um kilometerlange Umwege zu sparen, wurde hier nämlich ein Bauarbeiter-Fährdienst eingerichtet.