Halle nimmt jedes Jahr an der Aktionswoche der Europäischen Union zur Mobilität teil. Zum ersten Mal hat die Stadt nun einen autofreien Tag organisiert, der auch in anderen Städten Deutschlands und Europas am 22. September stattfindet – so beispielsweise in Berlin. Es geht nicht darum, Autos an dem Tag generell zu verbieten, sondern einzelne Straßen zu sperren und die Abschnitte Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung zu stellen.