In Halle setzt sich eine Serie von Autobränden auch im neuen Jahr unverändert fort. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, gab es seit dem Jahreswechsel bereits acht solcher Feuer. Bei allen Bränden wird demnach ein technischer Defekt ausgeschlossen.

Zuletzt hatte im Stadtteil Heide-Nord ein Fahrzeug in Flammen gestanden. In der Nacht zum Samstag hatten der oder die Täter zunächst die Scheibe des Autos zerschlagen und Feuer gelegt – das allerdings erlosch. Nachdem die hinzugezogenen Polizisten weg waren, zündeten Unbekannte das Auto noch einmal an. Diesmal brannte es ab.