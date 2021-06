Motorhauben und Fahrzeugdächer Produktion für Porsche in Halle gestartet

Hauptinhalt

Am Stadtrand von Halle haben am Dienstag der Sportwagenhersteller Porsche und der Anlagenbauer Schuler ein neues Presswerk in Betrieb genommen. Im Industriegebiet Star Park sollen künftig Karosserieteile hergestellt werden, unter anderem für das Leipziger Porsche-Werk. Das Werk in Halle entstand in weniger als zwei Jahren direkt an der A 14 und soll in Zukunft 135 Mitarbeitende beschäftigen.