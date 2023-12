Bildrechte: MDR/Attila Dabrowski

Auf der B6 in Halle besteht aktuell erhöhte Staugefahr. Wie die Stadt mitteilte, ist am Dienstag die Fahrbahn der Paracelsusstraße an der Kreuzung zur Äußeren Hordorfer Straße an einer Stelle metertief eingebrochen. Als Grund wird nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT ein Loch in einer Trinkwasserleitung vermutet. Dadurch sei die Fahrbahn unterspült worden.