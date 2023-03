Im Prozess um ein totes Baby in Halle ist die Mutter am Dienstag wegen Totschlags zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Das Gericht konnte keine verminderte Schuldfähigkeit der Angeklagten feststellen. "Es gab viele Möglichkeiten, das Kind nicht sterben zu lassen, Sie wollten nicht, dass das Kind überlebt", fasste der vorsitzende Richter bei der Urteilsverkündung zusammen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Frau hatte bereits am ersten Prozesstag ein Geständnis abgelegt. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Abschlussplädoyer fünf Jahren und sechs Monate gegen die 38 Jahre alte Mutter gefordert. Die Angeklagte habe den Tod des Kindes trotz ihrer festgestellten Intelligenzminderung billigend in Kauf genommen, sagte die Staatsanwältin. Ihre geschilderte Hoffnung, dass das Kind gefunden werde, wertete die Staatsanwaltschaft als Schutzbehauptung.