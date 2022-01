Zeugen im Paulusviertel gesucht Fund von Babyleiche in Halle: Bislang keine heiße Spur

Hauptinhalt

Vor knapp einem Monat wurde in Halle die Leiche eines Babys gefunden – abgelegt am Zaun eines Entsorgungsbetriebes am Stadtrand. Die Polizei ermittelt seitdem intensiv in dem Fall. Eine heiße Spur fehlt aber noch.