Das Landgericht Halle hat am Montag einen Mann wegen schwerer Kindesmisshandlung zu vier Jahren Gefängnis und 10.000 Euro Schmerzensgeld verurteilt. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT sah es das Gericht als erwiesen an, dass der Vater sein zwei Monate altes Baby nachts mehrmals so heftig geschüttelt hat, dass es eine lebensbedrohliche Hirnverletzung erlitt und notoperiert werden musste.