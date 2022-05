Hordorfer Straße Babyleiche in Halle: Ermittlungserfolge bleiben aus

Die Polizei hatte bei den Ermittlungen nach dem Fund einer Babyleiche in Halle im Dezember 2022 bisher keinen Erfolg. Es bleibt weiter unklar, wer die Mutter ist und was mit dem Baby passiert ist. Vorläufige Obduktionsergebnisse zeigen, dass das Baby nach der Geburt am Leben war.