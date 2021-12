Am Zaun des Geländes eines Entsorgungsbetriebs in Halle ist am Montagabend die Leiche eines Babys gefunden worden. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. Die Kriminalpolizei sicherte demnach am Zaun des Betriebsgeländes in der Äußeren Hordorfer Straße umfangreiche Spuren. Diese müssten noch ausgewertet werden, hieß es weiter.