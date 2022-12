Mütter haben in Sachsen-Anhalt mehrere Möglichkeiten, ihre Babys anonym in die Obhut von Jugendamt oder Kliniken zu geben.



Zum einen haben Mütter die Möglichkeit einer sogenannten "vertraulichen Geburt". Das bedeutet, dass Kinder medizinisch sicher und vertraulich zur Welt gebracht werden können. Dabei werden die Mütter von einer Beraterin, die an die gesetzliche Schweigepflicht gebunden ist, beraten und begleitet – vor und auch nach der Geburt. Die Mütter geben ihre Identität dafür nur einmalig gegenüber der Beraterin preis, die die persönlichen Daten aufnimmt und dafür sorgt, dass diese sicher hinterlegt werden. Mit 16 Jahren kann das Kind die Identität seiner Mutter erfahren.



Außerdem können Neugeborene in vier Babyklappen in Sachsen-Anhalt anonym abgelegt werden. Müttern, die sich aus großer persönlicher Not heraus nicht in der Lage sehen, für ihr Kind Sorge zu tragen, wird damit die Möglichkeit gegeben, ihr Neugeborenes in die Obhut von Ärzten, Krankenschwestern und dem Jugendamt zu geben.



Links zu den Babyklappen in Sachsen-Anhalt: