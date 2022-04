So sei es möglich, an DNA-fähigem Material von unbekannten Spurenlegern neben der bereits zulässigen Bestimmung des Geschlechts auch Feststellungen über die Augen-, Haar- und Hautfarbe sowie das Alter der Person zu treffen. "Dadurch können sich neue Ermittlungsansätze ergeben", sagte die Sprecherin.

Kurz nach Weihnachten 2021 war an einem Zaun eines Wertstoffhofs ein totes Neugeborenes entdeckt worden. Die Ermittler gingen nach ersten Angaben davon aus, dass das Mädchen getötet wurde . "Bisher wurden in dem Fall 800 bis 1.000 Menschen befragt und 16 Personen als Zeugen vernommen", teilte die Sprecherin mit.

Nach dem ersten Zeugenaufruf zu dem Fall gab es zwei Hinweise aus der Bevölkerung. "Diesen wurde nachgegangen, jedoch ohne Ermittlungserfolg ", so die Sprecherin. Die Polizei habe zudem Flyer in der Nähe des Wertstoffhofs verteilt, unter anderem in umliegenden Supermärkten und Wohngebieten. Weitere Meldungen aus der Bevölkerung gab es den Angaben zufolge allerdings nicht.

In diesem Fußsack lag das Baby, das in einem Treppenhaus in Halle lebend gefunden worden war. Bildrechte: Polizeiinspektion Halle

Nur zwei Tage nach dem Fund des toten Babys war in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses ein weiteres Neugeborenes gefunden worden, auch ein Mädchen. Es war am Leben. Die Polizei veröffentlichte auf der Suche nach der ebenfalls unbekannten Mutter beziehungsweise den unbekannten Eltern zwei Fotos von einem blaugrauen Fußsack, der üblicherweise in Kinderwagen gelegt wird. Darin war das erst wenige Stunden alte Kind am Morgen des 29. Dezember 2021 im Stadtteil Halle-Neustadt gefunden worden. Es kam nach der ärztlichen Behandlung in Betreuung.